Bangladesh elect to bowl against Sri Lanka in Asia Cup Super 4 game

Dubai, Sep 20 (PTI) Bangladesh skipper Litton Das won the toss and elected to bowl in the Asia Cup Super 4 match against Sri Lanka, here on Saturday.
Bangladesh made two changes in the Playing XI from the previous game, bringing in Shoriful Islam and Mahedi Hasan in place of Rishad Hossain and Quazi Nurul Hasan, while Sri Lanka have decided to field an unchanged side.
Sri Lankan all-rounder Dunith Wellalage, who rejoined his side on Saturday after having returned home following the death of his father on Thursday, figured in the XI.
Teams: Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara.
Bangladesh: Tanzid Hasan, Saif Hassan, Litton Das (c, wk), Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nasum Ahmed, Shoriful Islam, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman. PTI AM AM UNG