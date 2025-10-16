Sports

Bangladesh opt to bat against Australia

NewsDrum Desk
Visakhapatnam, Oct 16 (PTI) Bangladesh opted to bat against Australia in their Women's ODI World Cup match here on Thursday.

Teams: Bangladesh: Fargana Hoque, Rubya Haider, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(wk/c), Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Nishita Akter Nishi, Fariha Trisna.

Australia: Alyssa Healy (wk/c), Phoebe Litchfield, Ellyse Perry, Beth Mooney, Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner, Tahlia McGrath, Georgia Wareham, Alana King, Megan Schutt, Darcie Brown. PTI BS SSC SSC