Bangladesh opt to field against Hong Kong

Abu Dhabi, Sep 11 (PTI) Bangladesh skipper Litton Das won the toss and elected to field against Hong Kong in their Asia Cup group match here on Thursday.
Hong Kong, who had lost their tournament opener by 94 runs to Afghanistan, have gone with the same playing XI.
This is Bangladesh's first match in the tournament.
Teams: Hong Kong: Zeeshan Ali(wk), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Kalhan Challu, Kinchit Shah, Yasim Murtaza(c), Aizaz Khan, Ehsan Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal.
Bangladesh: Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Litton Das (c&wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman. PTI APA AH AH