Bangladesh opt to field against Pakistan in Asia Cup

Dubai, Sep 25 (PTI) Bangladesh stand-in skipper Jaker Ali won the toss and opted to bowl against Pakistan in their crucial Super 4s match of the Asia Cup here on Thursday.
Bangladesh made three changes, bringing in Mahedi Hasan, Taskin Ahmed and Nurul Hasan in place of Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed and Tanzid Hasan Tamim.
Pakistan fielded the same XI.
It's a virtual semifinal of the Asia Cup with the winners set to face India in Sunday's final.
Teams: Bangladesh: Saif Hassan, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali (capt & wk), Nurul Hasan, Rishad Hossain, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed and Mustafizur Rahman.
Pakistan: Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Saim Ayub, Salman Agha (capt), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf and Abrar Ahmed. PTI ATK TAP