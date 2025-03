CT Scoreboard: IND vs AUS

Dubai: Scoreboard of the Champions Trophy semifinal between India and Australia here on Tuesday.

Australia Innings: Travis Head c Shubman Gill b Varun Chakravarthy 39 Cooper Connolly c Rahul b Shami 0 Steven Smith b Shami 73 Marnus Labuschagne lbw b Ravindra Jadeja 29 Josh Inglis c Kohli b Ravindra Jadeja 11 Alex Carey run out (Shreyas Iyer) 61 Glenn Maxwell b Axar 7 Ben Dwarshuis c Shreyas Iyer b Varun Chakravarthy 19 Adam Zampa b Hardik Pandya 7 Nathan Ellis c Kohli b Shami 10 Tanveer Sangha not out 1 Extras: (W-7) Total: (10 wkts, 49.3 Overs) 264 Fall of Wickets: 4-1, 54-2, 110-3, 144-4, 198-5, 205-6, 239-7, 249-8, 262-9, 264-10 Bowler: Mohammed Shami 10-0-48-3, Hardik Pandya 5.3-0-40-1, Kuldeep Yadav 8-0-44-0, Varun Chakravarthy 10-0-49-2, Axar Patel 8-1-43-1, Ravindra Jadeja 8-1-40-2. (MORE)