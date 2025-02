CT SCOREBOARD: South Africa vs Afghanistan

Afghanistan Batting: (Target: 316 runs from 50 overs) Rahmanullah Gurbaz c Maharaj b Ngidi 10 Ibrahim Zadran b Rabada 17 Sediqullah Atal run out 16 Rahmat Shah c Rickelton b Rabada 90 Hashmatullah Shahidi c Bavuma b Mulder 0 Azmatullah Omarzai c Rickelton b Rabada 18 Mohammad Nabi c Rabada b Jansen 8 Gulbadin Naib c Bavuma b Ngidi 13 Rashid Khan c Markram b Maharaj 18 Noor Ahmad b Mulder 9 Fazalhaq Farooqi not out 0 Extras: (B-2 NB-1 W-6) 9 Total: (All out in 43.3 overs) 208 Fall of wickets: 1/16 2/38 3/50 4/50 5/89 6/120 7/142 8/169 9/208 10/208 Bowling: Marco Jansen 8-1-32-1, Lungi Ngidi 8-0-56-2, Kagiso Rabada 8.3-1-36-3, Wiaan Mulder 9-0-36-2, Keshav Maharaj 10-0-46-1. PTI PDS PDS PDS