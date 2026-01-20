Sports

DC opt to bowl against MI

author-image
NewsDrum Desk
New Update

Vadodara, Jan 20 (PTI) Delhi Capitals opted to bowl against Mumbai Indians in their Women's Premier League match here on Tuesday.

DC are playing 16-year-old Deeya Yadav in place of Minnu Mani, while MI have made four changes to their playing XI.

Teams: Delhi Capitals: Shafali Verma, Lizelle Lee (w), Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (c), Deeya Yadav, Marizanne Kapp, Lucy Hamilton, Niki Prasad, Sneh Rana, Shree Charani, Nandni Sharma.

Mumbai Indians: Hayley Matthews, Sajeevan Sajana, Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur (c), Rahila Firdous (w), Nicola Carey, Amanjot Kaur, Poonam Khemnar, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail, Vaishnavi Sharma. PTI AH AH BS BS