DC opt to bowl against MI

Vadodara, Jan 20 (PTI) Delhi Capitals opted to bowl against Mumbai Indians in their Women's Premier League match here on Tuesday.
DC are playing 16-year-old Deeya Yadav in place of Minnu Mani, while MI have made four changes to their playing XI.
Teams: Delhi Capitals: Shafali Verma, Lizelle Lee (w), Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (c), Deeya Yadav, Marizanne Kapp, Lucy Hamilton, Niki Prasad, Sneh Rana, Shree Charani, Nandni Sharma.
Mumbai Indians: Hayley Matthews, Sajeevan Sajana, Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur (c), Rahila Firdous (w), Nicola Carey, Amanjot Kaur, Poonam Khemnar, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail, Vaishnavi Sharma.