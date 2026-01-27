DC win toss, elect to field against GG in WPL

Vadodara, Jan 27 (PTI) Delhi Capitals won the toss and elected to field against Gujarat Giants in a Women's Premier League match here on Tuesday.
DC are unchanged, while Gujarat Giants brought in Georgia Wareham in place of Danni Wyatt-Hodge, who is sick and unavailable.
Teams: Delhi Capitals: Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Jemimah Rodrigues (c), Laura Wolvaardt, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Chinelle Henry, Minnu Mani, Sneh Rana, Shree Charani, Nandani Sharma.
Gujarat Giants: Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Ashleigh Gardner (c), Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Renuka Singh, Rajeshwari Gayakwad. PTI SSC AM SSC AM AM