Delhi Capitals ask Gujarat Giants to bat in WPL Eliminator

Vadodara, Feb 3 (PTI) Delhi Capitals skipper Jemimah Rodrigues won the toss and elected to bowl against Gujarat Giants in the Women's Premier League Eliminator, here on Tuesday.
Both teams are unchanged.
The winner of the clash will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Thursday.
Teams: Delhi Capitals: Lizelle Lee (wk), Shafali Verma, Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (c), Marizanne Kapp, Chinelle Henry, Niki Prasad, Sneh Rana, Minnu Mani, Shree Charani, Nandani Sharma.
Gujarat Giants: Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Ashleigh Gardner (c), Georgia Wareham, Bharti Fulmali, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwer, Renuka Singh Thakur, Rajeshwari Gayakwad. PTI APA DDV