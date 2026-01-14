Delhi Capitals opt to bowl against UP Warriorz

Navi Mumbai, Jan 14 (PT) Delhi Capitals won the toss and elected to bowl against UP Warriorz in their Women's Premier League match here on Wednesday.
Warriorz replaced Deandra Dottin with Chloe Tryon in the playing eleven.
Teams: Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (C), Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Chinelle Henry, Sneh Rana, Minnu Mani, N Shree Charani, and Nandani Sharma UP Warriorz XI: Meg Lanning (C), Kiran Navgire, Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (wk), Chloe Tryon, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, and Kranti Gaud. PTI APS BS BS