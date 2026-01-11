Delhi Capitals win toss, opt to bowl against Gujarat Giants in WPL

Navi Mumbai, Jan 11 (PTI) Delhi Capitals skipper Jemimah Rodriques won the toss and elected to bowl against Gujarat Giants in their Women's Premier League match here on Sunday.
Both DC and GG decided to go with same playing XI of their respective previous matches.
The Teams: Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (c), Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Georgia Wareham, Bharti Fulmali, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh Thakur.
Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (c), Lizelle Lee (wk), Shafali Verma, Laura Wolvaardt, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Chinelle Henry, Sneh Rana, Minnu Mani, Nandani Sharma, Shree Charani. PTI ATK PDS PDS