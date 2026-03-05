Sports

T20 World Cup semifinal: England win toss, opt to bowl against India

NewsDrum Desk
Harry Brook and Suryakumar Yadav

Mumbai (PTI): England skipper Harry Brook won the toss and elected to bowl against India in the semifinals of the T20 World Cup here on Thursday.

India fielded an unchanged XI, while England made one change with pacer Jamie Overton replacing spinner Rehan Ahmed.

Teams

India: Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah.

England: Philip Salt, Jos Buttler (wk), Harry Brook (c), Jacob Bethell, Tom Banton, Sam Curran, Will Jacks, Jamie Overton, Liam Dawson, Jofra Archer, Adil Rashid.

