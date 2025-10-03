England opt to bowl against SA

New Update
Guwahati, Oct 3 (PTI) England opted to bowl against South Africa in their ICC Women's World Cup game here on Friday..
Teams.
England: Tammy Beaumont, Amy Jones(w), Heather Knight, Nat Sciver-Brunt(c), Sophia Dunkley, Emma Lamb, Alice Capsey, Charlotte Dean, Sophie Ecclestone, Linsey Smith, Lauren Bell.
South Africa: Laura Wolvaardt(c), Tazmin Brits, Sune Luus, Marizanne Kapp, Anneke Bosch, Sinalo Jafta(w), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Masabata Klaas, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba.