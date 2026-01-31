Fifth T20I, Scoreboard: IND vs NZ

New Zealand Innings: Tim Seifert c Hardik Pandya b Arshdeep Singh 5 Finn Allen c Rinku Singh b Axar Patel 80 Rachin Ravindra c Axar Patel b Arshdeep Singh 30 Glenn Phillips c Rinku Singh b Axar Patel 7 Daryl Mitchell b Arshdeep Singh 26 Mitchell Santner c Suryakumar Yadav b Arshdeep Singh 0 Bevon Jacobs b Varun Chakaravarthy 7 Kyle Jamieson b Arshdeep Singh 9 Ish Sodhi c Arshdeep Singh b Rinku Singh 33 Lockie Ferguson b Axar Patel 3 Jacob Duffy not out 9 Extras: (B-8, LB-4, W-4) 16 Total: (All out, 19.4 Overs) 225 Fall of Wickets: 17-1, 117-2, 131-3, 137-4, 137-5, 166-6, 179-7, 180-8, 191-9, 225-10.

Bowler: Arshdeep Singh 4-0-51-5, Hardik Pandya 2-0-15-0, Jasprit Bumrah 4-0-58-0, Varun Chakaravarthy 4-0-36-1, Axar Patel 4-0-33-3, Abhishek Sharma 1-0-13-0, Rinku Singh 0.4-0-7-1.