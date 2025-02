Fifth T20I Scoreboard: India vs England

Mumbai, Feb 2 (PTI) Scoreboard of the fifth and final T20I between India and England here on Sunday.

India Innings: Sanju Samson c Jofra Archer b Mark Wood 16 Abhishek Sharma c Jofra Archer b Adil Rashid 135 Tilak Varma c Salt b Brydon Carse 24 Suryakumar Yadav c Salt b Brydon Carse 2 Shivam Dube c Adil Rashid b Brydon Carse 30 Hardik Pandya c Livingstone b Mark Wood 9 Rinku Singh lbw b Jofra Archer 9 Axar Patel run out 15 Mohammed Shami not out 0 Ravi Bishnoi c Brydon Carse b Jamie Overton 0 Extras: (lb-4, w-3) 7 Total: 247/9 in 20 overs Fall of wickets: 21-1, 136-2, 145-3, 182-4, 193-5, 202-6, 237-7, 247-8, 247-9 Bowling: Jofra Archer 4-0-55-1, Mark Wood 4-0-32-2, Jamie Overton 3-0-48-1, Liam Livingstone 2-0-29-0, Adil Rashid 3-0-41-1, Brydon Carse 4-0-38-3. PTI More AH AH