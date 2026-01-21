First T20I Scoreboard: IND vs NZ

Nagpur, Jan 21 (PTI) Scoreboard of the first T20I between India and New Zealand here on Wednesday.

India Innings: Sanju Samson c Rachin Ravindra b Kyle Jamieson 10 Abhishek Sharma c Kyle Jamieson b Ish Sodhi 84 Ishan Kishan c Mark Chapman b Jacob Duffy 8 Suryakumar Yadav c Tim Robinson b Mitchell Santner 32 Hardik Pandya c Mark Chapman b Jacob Duffy 25 Shivam Dube c & b Kyle Jamieson 9 Rinku Singh not out 44 Axar Patel c Daryl Mitchell b Kristian Clarke 5 Arshdeep Singh not out 6 Extras: (LB-1, W-14) 15 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 238 Fall of Wickets: 18-1, 27-2, 126-3, 149-4, 166-5, 185-6, 209-7.

Bowler: Jacob Duffy 4-0-27-2, Kyle Jamieson 4-0-54-2, Kristian Clarke 4-0-40-1, Ish Sodhi 3-0-38-1, Glenn Phillips 1-0-20-0, Mitchell Santner (c) 3-0-37-1, Daryl Mitchell 1-0-21-0. (MORE) PTI ATK ATK