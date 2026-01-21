New Zealand Innings: Devon Conway c Sanju Samson b Arshdeep Singh 0 Tim Robinson c Shivam Dube b Varun Chakaravarthy 21 Rachin Ravindra c Abhishek Sharma b Hardik Pandya 1 Glenn Phillips c Shivam Dube b Axar Patel 78 Mark Chapman c Abhishek Sharma b Varun Chakaravarthy 39 Daryl Mitchell c (sub) Ravi Bishnoi b Shivam Dube 28 Mitchell Santner (c) not out 20 Kristian Clarke c Rinku Singh b Shivam Dube 0 Kyle Jamieson not out 1 Extras: (W-2) 2 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 190 Fall of Wickets: 0-1, 1-2, 52-3, 131-4, 143-5, 189-6, 189-7 Bowler: Arshdeep Singh 4-0-31-1, Hardik Pandya 2-0-20-1, Jasprit Bumrah 3-0-29-0, Axar Patel 3.3-0-42-1, Varun Chakaravarthy 4-0-37-2, Shivam Dube 3-0-28-2, Abhishek Sharma 0.3-0-3-0. PTI ATK ATK
First T20I, Scoreboard : IND vs NZ
New Update