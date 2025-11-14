Sports

First Test Scoreboard: Day 1, Lunch, IND vs SA

author-image
NewsDrum Desk
New Update

Kolkata, Nov 14 (PTI) Scoreboard at lunch on day one of the opening Test between India and South Africa here on Friday.

South Africa 1st Innings: Aiden Markram c Pant b Jasprit Bumrah 31 Ryan Rickelton b Jasprit Bumrah 23 Wiaan Mulder not out 22 Temba Bavuma c Dhruv Jurel b Kuldeep Yadav 3 Tony de Zorzi not out 15 Extras: (B-8, LB-3) 11 Total: (For 3 wkts, 27 Overs) 105 Fall of Wickets: 57-1, 62-2, 71-3.

Bowler: Jasprit Bumrah 7-4-9-2, Mohammed Siraj 6-0-34-0, Axar Patel 3-0-20-0, Kuldeep Yadav 7-0-24-1, Ravindra Jadeja 3-1-4-0, Washington Sundar 1-0-3-0. PTI ATK ATK