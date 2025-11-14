First Test Scoreboard : Day 1, Tea, IND vs SA

NewsDrum Desk Kolkata, Nov 14 (PTI) Scoreboard at tea on the opening day of the first Test between India and South Africa here on Friday. South Africa Innings: Aiden Markram c Pant b Jasprit Bumrah 31 Ryan Rickelton b Jasprit Bumrah 23 Wiaan Mulder lbw b Kuldeep Yadav 24 Temba Bavuma c Dhruv Jurel b Kuldeep Yadav 3 Tony de Zorzi lbw b Jasprit Bumrah 24 Tristan Stubbs not out 15 Kyle Verreynne lbw b Mohammed Siraj 16 Marco Jansen b Mohammed Siraj 0 Corbin Bosch lbw b Axar Patel 3 Extras: (B-8, LB-4, W-2, NB-1) 15 Total: (For 8 wkts, 52 Overs) 154 Fall of Wickets: 57-1, 62-2, 71-3, 114-4, 120-5, 146-6, 147-7, 154-8 Bowler: Jasprit Bumrah 12-4-23-3, Mohammed Siraj 12-0-47-2, Axar Patel 5-2-20-1, Kuldeep Yadav 14-1-36-2, Ravindra Jadeja 8-2-13-0, Washington Sundar 1-0-3-0. PTI ATK ATK