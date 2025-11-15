First Test Scoreboard: Day 2, IND vs SA

Kolkata, Nov 15 (PTI) Scoreboard on the second day of the first Test between India and South Africa on Saturday.

South Africa 1st Innings: 159 in 55 overs.

India 1st Innings: Yashasvi Jaiswal b Jansen 12 KL Rahul c Markram b Maharaj 39 Washington Sundar c Markram b Harmer 29 Shubman Gill retired hurt 4 Rishabh Pant c Verreynne b Bosch 27 Ravindra Jadeja lbw b Harmer 27 Dhruv Jurel c & b Harmer 14 Axar Patel c Jansen b Harmer 16 Kuldeep Yadav c Verreynne b Jansen 1 Mohammed Siraj b Jansen 1 Jasprit Bumrah not out 1 Extras: (B-9, LB-2, nb-5, W-2) 18 Total: (All out, 62.2 overs) 189 Fall of wkts: 1-18, 2-75, 2-79* (Shubman Gill, retired not out), 3-109, 4-132, 5-153, 6-171, 7-172, 8-187, 9-189.

Bowling: Marco Jansen 15-4-35-3, Wiaan Mulder 5-1-15-0, Keshav Maharaj 16-1-66-1, Corbin Bosch 11-4-32-1, Simon Harmer 15.2-4-30-4. (More) PTI AM AM AM