First Test scoreboard: Day 3, IND vs SA

Kolkata, Nov 16 (PTI) Scoreboard on the third day of the first Test between India and South Africa here on Sunday.
South Africa 1st innings: 159 India 1st innings: 189 South Africa 2nd innings: 93/7 overnight Ryan Rickelton lbw b Kuldeep 11 Aiden Markram c Jurel b Jadeja 4 Wiaan Mulder c Pant b Jadeja 11 Temba Bavuma not out 55 Tony de Zorzi c Jurel b Jadeja 2 Tristan Stubbs b Jadeja 5 Kyle Verreynne b Axar 9 Marco Jansen c Rahul b Kuldeep 13 Corbin Bosch b Bumrah 25 Simon Harmer b Siraj 7 Keshav Maharaj lbw b Siraj 0 Extras: 11 (lb-11) Total: 153 in 54 overs Fall of wickets: 1-18, 2-25, 3-38, 4-40, 5-60, 6-75, 7-91, 8-135, 9-153, 10-153.
Bowling: Jasprit Bumrah 10-2-24-1, Axar Patel 14-0-36-1, Kuldeep Yadav 8-1-30-2, Ravindra Jadeja 20-3-50-4, Mohammed Siraj 2-0-2-2-. PTI MORE DDV