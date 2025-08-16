IM Kulkarni starts on winning note in All India Chess Masters

Mumbai, Aug 16 (PTI) International Master Vikramaditya Kulkarni made a winning start to his campaign at the All India Chess Masters, defeating Riyansh Kadam in the first round of the FIDE Classical Tournament here on Saturday.
IM Aaryan Varshney also got off to a good start, scoring a win against Priyansh Sharma to collect the full point.
Om Gada put up a creditable performance to overcome higher-ranked ACM Adavya Hemant Ahire.
In other matches, Mayuresh Parkar got the better of ACM Vihaan Shah, while Pasbola Samvid defeated ACM Akhil Shah to record a first round victory.
Results top 10: Priyansh Mukesh Sharma 0 lost to IM Aaryan Varshney 1.
IM Vikramaditya Kulkarni 1 beat Riyansh Kadam 0.
Vardaan Agrawal lost to ACM Iyer Arvind 1.
Darsh Shetty 1 beat Bang Nitya 0.
AFM Salvi Vedant Nayan 0 lost to Kabnurakar Rushikesh 1.
Om Gada 1 beat ACM Adavya Hemant Ahire 0.
ACM Aditya Chakravorty 0 lost to AFM Chogle Prashant 1.
Pasbola Samvid 1 beat ACM Akhil Shah 0.
ACM Omysha Anand 0 lost to Apurv Desmukh 1.
Parkar Mayuresh 1 beat ACM Vihaan Shah 0. PTI ATK PDS PDS