IND vs SA Second Test: Day 3 Scoreboard at lunch

Guwahati, Nov 24 (PTI) Scoreboard at lunch on the third day of the second Test between India and South Africa here on Monday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: (overnight 9/0 in 6.1 overs) Yashasvi Jaiswal c Jansen b Harmer 58 KL Rahul c Markram b Maharaj 22 Sai Sudharsan c Rickelton b Harmer 15 Dhruv Jurel c Maharaj b Jansen 0 Rishabh Pant c Verreynne b Jansen 7 Ravindra Jadeja c Markram b Jansen 6 Nitish Kumar Reddy c Markram b Jansen 10 Washington Sundar batting 33 Kuldeep Yadav batting 14 Extras: (LB-8, NB-1) 9 Total: (For 7 wickets in 67 overs) 174 Fall of wickets: 1-65, 2-95, 3-96, 4-102, 5-105, 6-119, 7-122.

Bowling: Marco Jansen 17-3-43-4, Wiaan Mulder 8-4-12-0, Keshav Maharaj 15-1-39-1, Simon Harmer 21-3-61-2, Aiden Markram 6-1-11-0. PTI AT AT AT