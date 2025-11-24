IND vs SA Second Test: Day 3 Scoreboard (India innings)

Guwahati, Nov 24 (PTI) Scoreboard on the third day of the second Test between India and South Africa here on Monday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: (overnight 9/0 in 6.1 overs) Yashasvi Jaiswal c Jansen b Harmer 58 KL Rahul c Markram b Maharaj 22 Sai Sudharsan c Rickelton b Harmer 15 Dhruv Jurel c Maharaj b Jansen 0 Rishabh Pant c Verreynne b Jansen 7 Ravindra Jadeja c Markram b Jansen 6 Nitish Kumar Reddy c Markram b Jansen 10 Washington Sundar c Markram b Harmer 48 Kuldeep Yadav c Markram b Jansen 19 Jasprit Bumrah c Verreynne b Jansen 5 Mohammed Siraj not out 2 Extras: (LB-8, NB-1) 9 Total: (all out in 83.5 overs) 201 Fall of wickets: 1-65, 2-95, 3-96, 4-102, 5-105, 6-119, 7-122, 8-194, 9-194 Bowling: Marco Jansen 19.5-5-48-6, Wiaan Mulder 10-5-14-0, Keshav Maharaj 15-1-39-1, Simon Harmer 27-6-64-3, Aiden Markram 10-1-26-0, Senuran Muthusamy 2-0-2-0.