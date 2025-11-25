IND vs SA Second Test: Day 4 Scoreboard at Lunch

Guwahati, Nov 25 (PTI) Scoreboard at lunch on the fourth day of the second Test between India and South Africa here on Tuesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd Innings: Ryan Rickelton c Mohammed Siraj b Jadeja 35 Aiden Markram b Jadeja 29 Tristan Stubbs batting 60 Temba Bavuma c Nitish Kumar Reddy b Washington Sundar 3 Tony de Zorzi lbw b Jadeja 49 Wiaan Mulder batting 29 Extras: (B-9, NB-5, W-1) 15 Total: (For 4 wkts, 70 overs) 220 Fall of wkts: 1-59, 2-74, 3-77, 4-178.

Bowling: Jasprit Bumrah 6-0-22-0, Mohammed Siraj 5-1-19-0, Ravindra Jadeja 24-2-46-3, Kuldeep Yadav 12-0-48-0, Washington Sundar 22-2-67-1, Yashasvi Jaiswal 1-0-9-0. PTI AM AM AM