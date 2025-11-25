IND vs SA Second Test: Day 4 Scoreboard at tea

Guwahati, Nov 25 (PTI) Scoreboard at tea on the fourth day of the second Test between India and South Africa here on Tuesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd innings: Ryan Rickelton c Mohammed Siraj b Jadeja 35 Aiden Markram b Jadeja 29 Tristan Stubbs batting 14 Temba Bavuma c Nitish Kumar Reddy b Washington Sundar 3 Tony de Zorzi batting 21 Extras: (B-1, NB-3, W-1) 5 Total: (For 3 wkts, 40 overs) 107 Fall of wkts: 1-59, 2-74, 3-77.

Bowling: Jasprit Bumrah 6-0-22-0, Mohammed Siraj 5-1-19-0, Ravindra Jadeja 12-0-20-2, Kuldeep Yadav 2-0-7-0, Washington Sundar 15-2-38-1. PTI AM AM AM