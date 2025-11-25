Sports

IND vs SA Second Test: Day 4 Scoreboard at tea

author-image
NewsDrum Desk
New Update

Guwahati, Nov 25 (PTI) Scoreboard at tea on the fourth day of the second Test between India and South Africa here on Tuesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd innings: Ryan Rickelton c Mohammed Siraj b Jadeja 35 Aiden Markram b Jadeja 29 Tristan Stubbs batting 14 Temba Bavuma c Nitish Kumar Reddy b Washington Sundar 3 Tony de Zorzi batting 21 Extras: (B-1, NB-3, W-1) 5 Total: (For 3 wkts, 40 overs) 107 Fall of wkts: 1-59, 2-74, 3-77.

Bowling: Jasprit Bumrah 6-0-22-0, Mohammed Siraj 5-1-19-0, Ravindra Jadeja 12-0-20-2, Kuldeep Yadav 2-0-7-0, Washington Sundar 15-2-38-1. PTI AM AM AM