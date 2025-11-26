IND vs SA Second Test: Day 5 Scoreboard

Guwahati, Nov 26 (PTI) Scoreboard on the final day of the second Test between India and South Africa here on Wednesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd Innings: 260-5d India 2nd Innings: Yashasvi Jaiswal c Verreynne b Jansen 13 KL Rahul b Harmer 6 Sai Sudharsan batting 14 Kuldeep Yadav b Harmer 5 Dhruv Jurel c Markram b Harmer 2 Rishabh Pant c Markram b Harmer 13 Ravindra Jadeja st Verreynne b Maharaj 54 Washington Sundar c Markram b Harmer 16 Nitish Kumar Reddy c Verreynne b Harmer 0 Jasprit Bumrah not out 1 Mohammed Siraj c Marco Jansen b Maharaj 0 Extras: (B-5, LB-9, NB-2) 16 Total: (all out in 63.5 overs) 140 Fall of wickets: 1-17, 2-21,3-40, 4-42, 5-58, 6-95, 7-130, 8-138, 9-140, 10-140.

Bowling: Marco Jansen 15-7-23-1, Wiaan Mulder 4-1-6-0, Simon Harmer 23-6-37-6, Keshav Maharaj 12.5-1-37-2, Aiden Markram 2-0-2-0, Senuran Muthusamy 7-1-21-1 PTI APA APA