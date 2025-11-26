Sports

IND vs SA Second Test: Day 5 Tea Scoreboard

NewsDrum Desk
Guwahati, Nov 26 (PTI) Scoreboard at tea on the final day of the second Test between India and South Africa here on Wednesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd Innings: 260-5d India 2nd Innings: Yashasvi Jaiswal c Verreynne b Jansen 13 KL Rahul b Harmer 6 Sai Sudharsan batting 14 Kuldeep Yadav b Harmer 5 Dhruv Jurel c Markram b Harmer 2 Rishabh Pant c Markram b Harmer 13 Ravindra Jadeja batting 23 Extras: (B-3, LB-9, NB-2) Total: (For 5 wickets, 47 overs) 90 Fall of wickets: 1-17, 2-21,3-40, 4-42, 5-58.

Bowling: Marco Jansen 11-6-16-1, Wiaan Mulder 4-1-6-0, Simon Harmer 19-6-23-4, Keshav Maharaj 11-1-31-0, Aiden Markram 2-0-2-0. PTI APA APA