IND vs SA Second Test: Day 5 Tea Scoreboard

Guwahati, Nov 26 (PTI) Scoreboard at tea on the final day of the second Test between India and South Africa here on Wednesday.

South Africa 1st innings: 489 India 1st Innings: 201 South Africa 2nd Innings: 260-5d India 2nd Innings: Yashasvi Jaiswal c Verreynne b Jansen 13 KL Rahul b Harmer 6 Sai Sudharsan batting 14 Kuldeep Yadav b Harmer 5 Dhruv Jurel c Markram b Harmer 2 Rishabh Pant c Markram b Harmer 13 Ravindra Jadeja batting 23 Extras: (B-3, LB-9, NB-2) Total: (For 5 wickets, 47 overs) 90 Fall of wickets: 1-17, 2-21,3-40, 4-42, 5-58.

Bowling: Marco Jansen 11-6-16-1, Wiaan Mulder 4-1-6-0, Simon Harmer 19-6-23-4, Keshav Maharaj 11-1-31-0, Aiden Markram 2-0-2-0. PTI APA APA