India opt to bat against Australia in first Women's ODI

Brisbane, Feb 24 (PTI) India won the toss and opted to bat against Australia in the first Women's ODI here on Tuesday.
India had won the preceding T20 series 2-1.
Teams: Australia: Alyssa Healy (captain), Phoebe Litchfield, Georgia Voll, Beth Mooney (wk), Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner, Tahlia McGrath, Sophie Molienux, Alana King, Megan Schutt, Darcie Brown.
India: Harmanpreet Kaur (captain), Smriti Mandhana, Pratika Rawal, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Kashvee Gautam, Sree Charani, Kranti Gaud, Renuka Singh. PTI BS PM PM