India opt to bowl against Bangladesh

Navi Mumbai, Oct 26 (PTI) India opted to bowl against Bangladesh in their final league game of the Women's ODI World Cup here on Sunday.
India made three changes to their playing eleven, bringing in Uma Chetry, Radha Yadav and Amanjot Kaur in place of rested Richa Ghosh, Kranti Gaud and Sneh Rana.
India have qualified for the semifinals while Bangladesh have been eliminated.
Toss was delayed by 35 minutes due to rain.
Teams: India: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Deepti Sharma, Uma Chetry (w), Amanjot Kaur, Radha Yadav, Shree Charani, Renuka Singh Thakur.
Bangladesh: Sumaiya Akter, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akhter, Sobhana Mostary, Nigar Sultana (w/c), Shorna Akter, Ritu Moni, Rabeya Khan, Nahida Akter, Nishita Akter Nishi, Marufa Akter. PTI BS UNG