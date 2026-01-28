India opt to bowl against New Zealand in fourth T20I

Visakhapatnam, Jan 28 (PTI) India skipper Suryakumar Yadav won the toss and opted to bowl against New Zealand in the fourth T20 International here on Wednesday.
India made one change with Arshdeep Singh featuring in place of Ishan Kishan, who has picked up a niggle, while Zak Foulkes replaced Kyle Jamieson in the New Zealand playing XI.
India lead the five-match series 3-0.
Teams: New Zealand: Tim Seifert (w), Devon Conway, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Mark Chapman, Daryl Mitchell, Mitchell Santner (c), Zakary Foulkes, Matt Henry, Ish Sodhi, Jacob Duffy.
India: Abhishek Sharma, Sanju Samson (w), Suryakumar Yadav (c), Rinku Singh, Hardik Pandya, Shivam Dube, Harshit Rana, Ravi Bishnoi, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah. PTI AH BS BS