India opt to bowl against Sri Lanka in 2nd Women''s T20I

Visakhapatnam, Dec 23 (PTI) India skipper Harmanpreet Kaur won the toss and elected to bowl against Sri Lanka in the second Women’s T20I here on Tuesday.
India lead the five-match series 1-0 after winning the first tie here by eight wickets.
All-rounder Deepti Sharma will miss this match because she is unwell, and Sneh Rana has been included in the eleven.
Sri Lanka opted to retain their eleven from the last match.
Teams: India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Shree Charani.
Sri Lanka: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Nilakshi de Silva, Kavisha Dilhari, Kaushani Nuthyangana (wk), Malki Madara, Inoka Ranaweera, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani. PTI UNG DDV