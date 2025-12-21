India opt to bowl against Sri Lanka in first Women's T20I

Visakhapatnam, Dec 21 (PTI) India skipper Harmanpreet Kaur won the toss and opted to bowl against Sri Lanka in the first Women's T20I of the five-match series here on Sunday.
Gwalior-born 20-year-old Vaishnavi Sharma, the left-handed batter and left-arm spinner, is making her debut for India against a Sri Lankan squad that features 17-year-old ambidextrous wrist spinner Shashini Gimhani.
Kaur said she chose to bowl keeping the dew factor in mind.
India are playing their first match since winning the ODI World Cup in November.
Teams: India Women: India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (capt), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud, Vaishnavi Sharma, N Shree Charani Sri Lanka Women: Chamari Athapaththu (capt), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Vishmi Gunaratne, Nilakshika Silva, Kaushini Nuthyangana (wk), Kavisha Dilhari, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani.