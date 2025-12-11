India opt to field against South Africa in 2nd T20I

Mullanpur (New Chandigarh), Dec 11 (PTI) India skipper Suryakumar Yadav won the toss and elected to bowl against South Africa in the second T20I here on Thursday.
India, who lead the five-match series 1-0, are fielding an unchanged playing XI.
South Africa, on the other hand, have made three changes with Reeza Hendricks, George Linde and Ottneil Baartman replacing Tristan Stubbs, Keshav Maharaj and Anrich Nortje.
Teams: India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Axar Patel, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma(w), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh.
South Africa: Reeza Hendricks, Quinton de Kock(w), Aiden Markram(c), Dewald Brevis, David Miller, Donovan Ferreira, George Linde, Marco Jansen, Lutho Sipamla, Lungi Ngidi, Ottneil Baartman. PTI APA AH AH