India vs SA women's U19 T20 World Cup final scoreboard

Kuala Lumpur: Scoreboard of the women's U19 T20 World Cup final match between India and South Africa here on Sunday.

South Africa Women Under-19s: Jemma Botha c Kamalini b Shabnam Shakil 16 Simone Lourens b Sisodia 0 Diara Ramlakan b Aayushi Shukla 3 Kayla Reyneke c Sisodia b Trisha 7 Karabo Meso b Aayushi Shukla 10 Mieke van Voorst st Kamalini b Trisha 23 Fay Cowling b Vaishnavi Sharma 15 Seshnie Naidu b Trisha 0 Ashleigh van Wyk c Vaishnavi Sharma b Sisodia 0 Monalisa Legodi b Vaishnavi Sharma 0 Nthabiseng Nini not out 2 Extras: (LB-5 W-1) 6 Total: (All out in 20 overs) 82 Fall of wickets: 1/11 2/20 3/20 4/40 5/44 6/74 7/74 8/80 9/80 10/82 Bowling: VJ Joshitha 2-0-17-0, Parunika Sisodia 4-0-6-2, Shabnam Shakil 2-0-7-1, Aayushi Shukla 4-2-9-2, Vaishnavi Sharma 4-0-23-2, Gongadi Trisha 4-0-15-3.

India Women Under-19s (Target: 83 runs from 20 overs) G Kamalini c Lourens b Reyneke 8 Gongadi Trisha not out 44 Sanika Chalke not out 26 Extras: (LB-1 W-5) 6 Total: (For 1 wicket in 11.2 overs) 84 Fall of wickets: 1/36 Bowling: Nthabiseng Nini 1-0-7-0, Fay Cowling 2-0-19-0, Kayla Reyneke 4-1-14-1, Seshnie Naidu 1-0-12-0, Ashleigh van Wyk 1-0-12-0, Monalisa Legodi 1.2-0-10-0, Jemma Botha 1-0-9-0.