India vs West Indies scoreboard, 3rd ODI

Vadodara, Dec 27 (PTI) Scoreboard of third and final Women's ODI between India and West Indies here on Friday.

West Indies Women Innings Qiana Joseph c Richa Ghosh b Renuka Singh 0 Hayley Matthews b Renuka Singh 0 Shemaine Campbelle c Pratika Rawal b Deepti Sharma 46 Deandra Dottin b Renuka Singh 5 Chinelle Henry b Deepti Sharma 61 Zaida James c Harmanpreet Kaur b Deepti Sharma 1 Aaliyah Alleyne c Jemimah Rodrigues b Deepti Sharma 21 Mandy Mangru c Jemimah Rodrigues b Renuka Singh 9 Afy Fletcher c Jemimah Rodrigues b Deepti Sharma 1 Ashmini Munisar b Deepti Sharma 4 Karishma Ramharack not out 3 Extras: (W-11, NB-0) 11 Total: 162 all out in 38.5 overs Fall of wickets: 0-1, 1-2, 9-3, 100-4, 102-5, 141-6, 150-7, 152-8, 158-9 Bowling: Renuka Thakur Singh 9.5-0-29-4, Titas Sadhu 7-1-28-0, Tanuja Kanwar 9-0-44-0, Priya Mishra 3-0-30-0, Deepti Sharma 10-3-31-6. PTI More AH AH