India win toss, opt to bat against NZ in fifth T20

Thiruvananthapuram (PTI): India skipper Suryakumar Yadav won the toss and elected to bat against New Zealand in fifth and final T20I here on Saturday.
India made three changes, bringing back Axar Patel, Ishan Kishan and Varun Chakravarthy.
New Zealand also made four changes with Finn Allen, Bevon Jacobs, Kyle Jamieson and Lockie Ferguson coming in the playing XI.
Teams: New Zealand: Tim Seifert(w), Finn Allen, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Bevon Jacobs, Mitchell Santner(c), Kyle Jamieson, Ish Sodhi, Lockie Ferguson, Jacob Duffy India: Abhishek Sharma, Sanju Samson(w), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav(c), Rinku Singh, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah.