India Women vs West Indies Women, 2nd T20I scoreboard

Mumbai, Dec 17 (PTI) Scoreboard of the second Women's T20 International between India and West Indies here on Tuesday.

India Women Innings Smriti Mandhana c Afy Fletcher b Hayley Matthews 62 Uma Chetry b Deandra Dottin 4 Jemimah Rodrigues lbw b Hayley Matthews 13 Raghvi Bist lbw b Afy Fletcher 5 Deepti Sharma run out 17 Richa Ghosh c Shemaine Campbelle b Deandra Dottin 32 Sajeevan Sajana lbw b Afy Fletcher 2 Radha Yadav c Deandra Dottin b Chinelle Henry 7 Saima Thakor c Deandra Dottin b Chinelle Henry 6 Titas Sadhu not out 1 Renuka Thakur Singh not out 4 Extras: (W-6) 6 Total: 159/9 in 20 overs Fall of wickets: 6-1, 35-2, 48-3, 104-4, 108-5, 113-6, 144-7, 149-8, 155-9 Bowling: Chinelle Henry 4-0-37-2, Deandra Dottin 4-0-14-2, Hayley Matthews 4-0-36-2, Karishma Ramharack 3-0-19-0, Afy Fletcher 3-0-28-2, Ashmini Munisar 2-0-25-0.