IPL Qualifier 2 scoreboard

Chennai, May 24 (PTI) Scoreboard of the IPL Qualifier 2 between Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals here on Friday.

Sunrisers Hyderabad Innings: Travis Head c Ashwin b Sandeep Sharma 34 Abhishek Sharma c Kohler-Cadmore b Boult 12 Rahul Tripathi c Chahal b Boult 37 Aiden Markram c Chahal b Boult 1 Heinrich Klaasen b Sandeep Sharma 50 Nitish Reddy c Chahal b Avesh Khan 5 Abdul Samad b Avesh Khan 0 Shahbaz Ahmed c Dhruv Jurel b Avesh Khan 18 Pat Cummins not out 5 Jaydev Unadkat run out (Avesh Khan) 5 Extras: (LB-1, W-7) 8 Total: (9 wkts, 20 Overs) 175 Fall of Wickets: 13-1, 55-2, 57-3, 99-4, 120-5, 120-6, 163-7, 170-8, 175-9.

Bowler: Trent Boult 4-0-45-3, Ravichandran Ashwin 4-0-43-0, Sandeep Sharma 4-0-25-2, Avesh Khan 4-0-27-3, Yuzvendra Chahal 4-0-34-0. (MORE) PTI ATK