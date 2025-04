IPL scoreboard: CSK vs DC

Chennai, Apr 5 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Chennai Super Kings and Delhi Capitals here on Saturday.

Delhi Capitals innings: Jake Fraser-McGurk c Ashwin b Khaleel 0 KL Rahul c Dhoni b Pathirana 77 Abhishek Porel c Pathirana b Jadeja 33 Axar Patel b Noor 21 Sameer Rizvi c Jadeja b Khaleel 20 Tristan Stubbs not out 24 Ashutosh Sharma run out (Dhoni/Jadeja) 1 Vipraj Nigam not out 1 Extras: 6 (lb-1, w-5) Total: 183/6 in 20 overs Fall of wickets: 1-0, 2-54, 3-90, 4-146, 5-179, 6-180 Bowling: Khaleel Ahmed 4-0-25-2, Mukesh Choudhary 4-0-50-0, Ravichandran Ashwin 3-0-21-0, Ravindra Jadeja 2-0-19-1, Noor Ahmad 3-0-36-1, Matheesha Pathirana 4-0-31-1. PTI MORE DDV