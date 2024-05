IPL Scoreboard: CSK vs PBKS

Chennai, May 1 (PTI) Scoreboard of Indian Premier League match between Chennai Super Kings and Punjab Kings here on Wednesday.

Chennai Super Kings: Ajinkya Rahane c Rossouw b Harpreet Brar 29 Ruturaj Gaikwad b Arshdeep Singh 62 Shivam Dube lbw b Harpreet Brar 0 Ravindra Jadeja lbw b Chahar 2 Sameer Rizvi c Patel b Rabada 21 Moeen Ali b Chahar 15 MS Dhoni run out 14 Daryl Mitchell not out 1 Extras: (LB-5, NB-1, W-12) 18 Total: (For 7 wkts, 20 overs) 162 Fall of wkts: 1-64, 2-65, 3-70, 4-107, 5-145, 6-147, 7-162.

Bowling: Kagiso Rabada 4-0-23-1, Arshdeep Singh 4-0-52-1, Sam Curran 3-0-37-0, Harpreet Brar 4-0-17-2, Rahul Chahar 4-0-16-2, Harshal Patel 1-0-12-0. PTI AM AM AM