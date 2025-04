IPL Scoreboard: CSK vs SRH

Chennai, Apr 25 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad here on Friday.

Chennai Super Kings: Shaik Rasheed c Abhishek Sharma b Mohammed Shami 0 Ayush Mhatre c Ishan Kishan b Cummins 30 Sam Curran c Verma b Patel 9 Ravindra Jadeja b Mendis 21 Dewald Brevis c Mendis b Patel 42 Shivam Dube c Abhishek Sharma b Unadkat 12 Deepak Hooda c Abhishek Sharma b Unadkat 22 MS Dhoni c Abhishek Sharma b Patel 6 Anshul Kamboj c Klaasen b Cummins 2 Noor Ahmad c Mohammed Shami b Patel 2 Khaleel Ahmed not out 1 Extras: (LB-3, NB-2, W-2) 7 Total: (All out in 19.5 overs) 154 Fall of wickets: 1-0, 2-39, 3-47, 4-74, 5-114, 6-118, 7-131, 8-134, 9-137, 10-154 Bowling: Mohammed Shami 3-0-28-1, Pat Cummins 4-0-21-2, Jaydev Unadkat 2.5-0-21-2, Harshal Patel 4-0-28-4, Zeeshan Ansari 3-0-27-0, Kamindu Mendis 3-0-26-1.