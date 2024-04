IPL SCOREBOARD: DC vs KKR

Visakhapatnam, Apr 3 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders here on Wednesday.

Kolkata Knight Riders: Philip Salt c Tristan Stubbs b Nortje 18 Sunil Narine c Pant b Mitchell Marsh 85 Angkrish Raghuvanshi c Ishant b Nortje 54 Andre Russell b Ishant 41 Shreyas Iyer c Mitchell Marsh b Khaleel Ahmed 18 Rinku Singh c Warner b Nortje 26 Venkatesh Iyer not out 5 Ramandeep Singh c Prithvi Shaw b Ishant 2 Mitchell Starc not out 1 Extras: (b-4, lb-2, w-15, nb-1) 22 Total: 272/7 in 20 overs Fall of wickets: 60-1, 164-2, 176-3, 232-4, 264-5, 264-6, 266-7 Bowling: Khaleel Ahmed 4-0-43-1, Ishant Sharma 3-0-43-2, Anrich Nortje 4-0-59-3, Rasikh Dar Salam 3-0-47-0, Sumit Kumar 2-0-19-0, Axar Patel 1-0-18-0, Mitchell Marsh 3-0-37-1. PTI More AH AH