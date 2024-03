IPL Scoreboard: DC vs RR

Jaipur, Mar 28 (PTI) Scoreboard of the IPL match between Delhi Capitals and Rajasthan Royals here on Thursday.

Rajasthan Royals Innings: Yashasvi Jaiswal b Mukesh Kumar 5 Jos Buttler lbw b Kuldeep Yadav 11 Sanju Samson c Pant b Khaleel Ahmed 15 Riyan Parag not out 84 Ravichandran Ashwin c Tristan Stubbs b Axar 29 Dhruv Jurel b Nortje 20 Shimron Hetmyer not out 14 Extras: (B-1, LB-1, W-5) 7 Total: (5 wkts, 20 Overs) 185 Fall of Wickets: 9-1, 30-2, 36-3, 90-4, 142-5 Bowler: Khaleel Ahmed 4-0-24-1, Mukesh Kumar 4-0-49-1, Anrich Nortje 4-0-48-1, Axar Patel 4-0-21-1, Kuldeep Yadav 4-0-41-1. (MORE) PTI ATK ATK