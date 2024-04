IPL SCOREBOARD: DEC vs KKR

Delhi Capitals: David Warner b Starc 18 Prithvi Shaw c Chakaravarthy b Vaibhav Arora 10 Mitchell Marsh c Ramandeep Singh b Starc 0 Abishek Porel c Narine b Vaibhav Arora 0 Rishabh Pant c Shreyas Iyer b Chakaravarthy 55 Tristan Stubbs c Starc b Chakaravarthy 54 Axar Patel c Manish Pandey b Chakaravarthy 0 Sumit Kumarc Manish Pandey b Narine 7 Rasikh Dar Salam c Salt b Vaibhav Arora 1 Anrich Nortje c Shreyas Iyer b Russell 4 Ishant Sharma not out 1 Extras: (b-4, lb-6, w-5, nb-1) 16 Total: 166 all out in 17.2 overs Fall of wickets: 21-1, 26-2, 27-3, 33-4, 126-5, 126-6, 159-7, 159-8, 161-9 Bowling: Mitchell Starc 3-0-25-2, Vaibhav Arora 4-0-27-3, Andre Russell 1.2-0-14-1, Sunil Narine 4-0-29-1, Varun Chakaravarthy 4-0-33-3, Venkatesh Iyer 1-0-28-0. PTI AH AH AH