IPL SCOREBOARD: GT vs MI

Mumbai Indians Ishan Kishan c W Saha b Azmatullah 0 Rohit Sharma lbw b Sai Kishore 43 Naman Dhir lbw Azmatullah 20 Dewald Brevis c & b Mohit Sharma 46 Tilak Varma c Abhinav Manohar b Spencer Johnson 25 Tim David c David Miller b Mohit Sharma 11 Hardik Pandya c Rahul Tewatia b Umesh 11 Gerald Coetzee c & b Spencer Johnson 1 Shams Mulani not out 1 Piyush Chawla c Rashid Khan b Umesh 0 Jasprit Bumrah not out 1 Extras (w-3) 3 Total (For 9 wkts, 20 Overs) 162 Fall of Wickets: 1-0, 2-30, 3-107, 4-129, 5-142, 6-148, 7-150, 8-160, 9-160.

Bowling: Azmatullah Omarzai 3-0-27-2, Umesh Yadav 3-0-31-2, Rashid Khan 4-0-23-0, R Sai Kishore 4-0-24-1, Spencer Johnson 2-0-25-2, Mohit Sharma 4-0-32-2. PTI KHS KHS KHS