IPL Scoreboard: KKR vs RCB

Kolkata, Apr 21 (PTI) Scoreboard of the IPL 2024 game between Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bangalore here on Sunday.

KKR innings: Phil Salt c Patidar b Siraj 48 Sunil Narine c Kohli b Dayal 10 Angkrish Raghuvanshi c Green b Dayal 3 Venkatesh Iyer c Lomror b Green 16 Shreyas Iyer (c) c du Plessis b Green 50 Rinku Singh c Dayal b Ferguson 24 Andre Russell not out 27 Ramandeep Singh not out 24 Extras: (B-4, LB-7, NB-2, W-7) 20 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 222 Fall of wickets: 1-56, 2-66, 3-75, 4-97, 5-137, 6-179.

Bowling: Mohammed Siraj 4-0-40-1, Yash Dayal 4-0-56-2, Lockie Ferguson 4-0-47-1, Karn Sharma 4-0-33-0, Cameron Green 4-0-35-2. More PTI AYG