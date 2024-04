IPL Scoreboard: LSG vs DC

Lucknow, Apr 12 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Lucknow Super Giants and Delhi Capitals here on Friday.

Lucknow Super Giants: Quinton de Kock lbw b Ahmed 19 KL Rahul c Pant b Kuldeep Yadav 39 Devdutt Padikkal lbw b Ahmed 3 Marcus Stoinis c Sharma b Kuldeep Yadav 8 Nicholas Pooran b Kuldeep Yadav 0 Deepak Hooda c Warner b Sharma 10 Ayush Badoni not out 55 Krunal Pandya c Pant b Mukesh Kumar 3 Arshad Khan not out 20 Extras: (LB-3, W-7) 10 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 167 Fall of wickets: 1-28, 2-41, 3-66, 4-66, 5-77, 6-89, 7-94 Bowling: Khaleel Ahmed 4-0-41-2, Ishant Sharma 4-0-36-1, Mukesh Kumar 4-0-41-1, Axar Patel 4 -0-26-0, Kuldeep Yadav 4-0-20-3 MORE PTI SSC SSC SSC