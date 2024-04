IPL Scoreboard: LSG vs RCB

Bengaluru, Apr 2 (PTI) Scoreboard of the IPL match between Lucknow Super Giants and Royal Challengers Bengaluru here on Tuesday.

Lucknow Super Giants Innings: Quinton de Kock c Mayank Dagar b R Topley 81 KL Rahul c Mayank Dagar b Maxwell 20 Devdutt Padikkal c Anuj Rawat b Siraj 6 Marcus Stoinis c Mayank Dagar b Maxwell 24 Nicholas Pooran not out 40 Ayush Badoni c du Plessis b Yash Dayal 0 Krunal Pandya not out 0 Extras: (W-10) 10 Total: (5 wkts, 20 Overs) 181 Fall of Wickets: 53-1, 73-2, 129-3, 143-4, 148-5 Bowler: Reece Topley 4-0-39-1, Yash Dayal 4-0-24-1, Mohammed Siraj 4-0-47-1, Glenn Maxwell 4-0-23-2, Mayank Dagar 2-0-23-0, Cameron Green 2-0-25-0. (MORE) PTI ATK ATK