IPL Scoreboard: MI vs CSK

Mumbai, Apr 20 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings here on Sunday.

Chennai Super Kings: Shaik Rasheed st Rickelton b Santner 19 Rachin Ravindra c Rickelton b Ashwani Kumar 5 Ayush Mhatre c Santner b Chahar 32 Ravindra Jadeja not out 53 Shivam Dube c Jacks b Bumrah 50 MS Dhoni c Tilak Varma b Bumrah 4 Jamie Overton not out 4 Extras: (LB-3, W-6) 9 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 176 Fall of wickets: 1-16, 2-57, 3-63, 4-142, 5-156 Bowling: Deepak Chahar 4-0-32-1, Trent Boult 4 -0-43-0, Ashwani Kumar 2-0-42-1, Mitchell Santner 3-0-14-1, Jasprit Bumrah 4-0-25-2, Will Jacks 1-0-4-0, Hardik Pandya 2-0-13-0. MORE PTI SSC SSC SSC